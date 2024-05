Conçu par le graphiste Rolf Mettler, le logo se compose de 4 éléments. Ces derniers se réunissent pour former un carré. Les surfaces se touchent à peine et se trouvent dans un équilibre instable, tout en conservant leur identité propre. Les espaces intermédiaires sont à interpréter comme une lumière et un aperçu sur le quotidien professionnel des collaborateurs et collaboratrices. Ils mettent en évidence les résultats qu’ils ont obtenus et véhiculent leurs témoignages. Les trois blocs foncés de couleur noire, grise et brune embrassent une surface bleue avec une partie plus ronde et plus claire. Cette dernière représente l’idée d’une transition, d’une perspective et d’un besoin d’espace de vie conçu de manière libre et individuelle. Prosaj se pose ainsi non seulement de manière opposée au cadre strict et structuré de la justice et de l’exécution des peines, mais également en exclusion à ce dernier : une perspective sans chaînes, avec des relations variées et des contacts humains enrichissants.